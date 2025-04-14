Hatay’da jandarmadan kaçan Motosikletli TikTok’ta kendini ele verdi! Ters yönün bedeli ağır oldu

Olay, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi Expo yolu mevkisinde meydana geldi. Jandarmadan kaçmak için ters yöne giren motosikletli şahsın o anlarını , bir arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.

Trafiği tehlikeye atan bu görüntüler, TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldı.

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Jandarma ekipleri, olay üzerine harekete geçti ve “dur” ihtarına uymayan, ters yöne girerek trafiği riske atan ehliyetsiz sürücü ile bu anları kayıt altına alan şahsı gözaltına aldı.

Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL para cezası kesilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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