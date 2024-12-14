Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine takibe aldıkları M.K. idaresindeki araçta arama yaptılar. Yapılan aramada; kaçak olduğunu tespit ettiği 960 paket, Özerli mahallesinde durdurulan S.Ç., M.A.Ç., Y.D. ve M.Ç isimli şahısların üzerlerinden 350 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan M.K., S.Ç., M.A.Ç., Y.D. ve M.Ç isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da kaçak sigara operasyonu

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