Hatay’da kaçak yapının bahçesinden çıkanlar şaşırttı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak yapının yıkımı esnasında bahçede dekor olarak kullanılan 53 adet rögar kapağı bulunması dikkat çekti.

İskenderun Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde Hazine ve Belediye arazileri üzerine yapılan kaçak yapılar tespit edilerek ilgili İmar Kanunu uyarınca yıkım çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Numune Mahallesi'nde Hazine arazisi üzerine yapılan ruhsatsız kaçak yapı, mevzuat çerçevesinde verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmaları yapıldı. Yıkım çalışması esnasında bahçede dekor olarak kullanılan 53 adet rögar kapağı dikkat çekti. Rögar kapaklarıyla ilgili tutanak tutulurken, yıkım esnasında polis ve zabıta ekipleri de güvenlik önlemi alarak hazır bulundu.