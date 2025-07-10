Hatay'da kaçakçılara darbe! Üst aramasında yakayı ele verdiler

HATAY / HALİT İRİ
Hatay İskenderun ve Dörtyolda kaçakçılar üst aramasında yakayı ele verdi ve haklarında işlem yapıldı.
Sosyal medyada yapılan açıklamada ise konuya dair şu ifadeler kullanıldı;
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ve Dörtyol’da durdurulan N.A. ile Ş.S.’nin yapılan üst aramasında;
430 paket kaçak sigara
84 paket doldurma tütün
ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.