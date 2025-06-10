Hatay’da kaçakçılara ve uyuşturucuya geçit yok

Halit İri - Hatay/Yeniçağ

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayı boyunca uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 83 şüpheli şahsın ev, üst ve araçlarında geniş çaplı aramalar yapıldı.

Ele geçirilen maddeler arasında 28,100 kg esrar, 2.256 adet Captagon, 617 gr metamfetamin, 194 gr kubar esrar, 134,6 gr kannabinoid, 8.194 kök kenevir, 1.050 gr kenevir tohumu, 9.620 lt fermente üzüm posası, 784 lt kaçak rakı ve 51 adet ruhsatsız tabanca bulunuyor.

Yetkililer, yakalanan 83 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.