Hatay'da kaçakçılığa geçit yok

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da kaçakçılığa geçit yok

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 03.08.2025 günü İskenderun Dumlupınar mahallesinde M.M.Ç. ile M.N. isimli şahıslardan;

-19 paket siyah bantlara sarılı nargile tütünü
-1 paket al fakher marka nargile tütünü
-6 paket adalya marka nargile tütünü
-9 paket blue horse marka nargile tütünü
-665 paket 3000 marka,
-260 paket oscar marka
-40 paket ınstark marka

toplamda 965 paket gümrük kaçağı sigara ile 35 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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