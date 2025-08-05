Hatay'da kaçakçılığa geçit yok

HATAY / HALİT İRİ
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 03.08.2025 günü İskenderun Dumlupınar mahallesinde M.M.Ç. ile M.N. isimli şahıslardan;
-19 paket siyah bantlara sarılı nargile tütünü
-1 paket al fakher marka nargile tütünü
-6 paket adalya marka nargile tütünü
-9 paket blue horse marka nargile tütünü
-665 paket 3000 marka,
-260 paket oscar marka
-40 paket ınstark marka
toplamda 965 paket gümrük kaçağı sigara ile 35 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.