Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Hatay Kumlu’da yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 1

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı-Kırıkhan yolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, havanın yağışlı olmasının da etkisiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 2

Kırcaoğlu mevkiinde meydana gelen kazada araçta sıkışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 3

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 4

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 5

Hayatını kaybedenlerin A.Y., C.H., İ.Ş., R.H. ve Y.H. oldukları tespit edildi.

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Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı 6

Hastanede tedavileri devam eden 2 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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