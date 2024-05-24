Hatay’da katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde Reyhanlı-Kırıkhan yolunda seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, havanın yağışlı olmasının da etkisiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kırcaoğlu mevkiinde meydana gelen kazada araçta sıkışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin A.Y., C.H., İ.Ş., R.H. ve Y.H. oldukları tespit edildi.
Hastanede tedavileri devam eden 2 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.