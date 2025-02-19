Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

Hatay’da seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü seyir halinde bulunan bir TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 çocuk yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. yönetimindeki otomobil 80 GY 933 plakalı tır, çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Orhan U. ve Esma U. hayatını kaybederken otomobilde bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenler ve yaralı, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

Hatay’da korkunç kaza! 2 ölü 1 yaralı

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