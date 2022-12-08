8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hatay’da kumar operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:23
Takip Et

Hatay’da kumar operasyonu

Hatay’da kumar operasyonu
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, yasadışı bahis ve kumarla mücadele doğrultusunda Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde Sanayi mahallesinde bir kahvehane de kumar oynadıkları tespit edilen İ.A., M.Y., D.S., A.G., E.Y., Ç.M. ile K.A. adlı 7 şahsa toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin kumar oynadığı masanın üzerindeki 100 adet iskambil kağıdı ve bin 650 TL paraya da el konuldu. İşletme sahibi M.İ. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.