Hatay'da kumar oynanan iş yerine baskın

Hatay - Halit İri / Yeniçağ
Hatay Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 8 kişi ve iş yeri sahibi yakalandı.
Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi Sanayi mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimde;
Mekanda sigara içildiği ve masada bulunan şahısların kumar oynadıkları tespit edilmiş,
Masada toplam 2800 TL para ile kumar oynamada kullanılan 204 adet iskanbil kâğıdı olduğu görüşmüştür.
Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51.400 TL idari para cezası uygulanmış, İş yeri sahibi M.İ.'ye kumar oynanması için yer ve mekan sağlamaktan adli işlem yapılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.