Hatay'da kumar oynanan iş yerine baskın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da kumar oynanan iş yerine baskın

Hatay Emniyet Müdürlüğü kumar oynandığı tespit edilen iş yerine baskın düzenledi.

Hatay - Halit İri / Yeniçağ

Hatay Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 8 kişi ve iş yeri sahibi yakalandı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi Sanayi mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimde;

Mekanda sigara içildiği ve masada bulunan şahısların kumar oynadıkları tespit edilmiş,

Masada toplam 2800 TL para ile kumar oynamada kullanılan 204 adet iskanbil kâğıdı olduğu görüşmüştür.

Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51.400 TL idari para cezası uygulanmış, İş yeri sahibi M.İ.'ye kumar oynanması için yer ve mekan sağlamaktan adli işlem yapılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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