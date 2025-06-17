Hatay’da kuyumculara sahte altın operasyonu

Hatay / Halit İri

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele kapsamında Dörtyol ilçesinde kuyumculara yönelik düzenlediği operasyonda sahte ve aldatıcı nitelikte altınlar ele geçirdi.

İlçedeki 5 farklı adreste bulunan kuyumculara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; standartlara uygun olmayan, ayarı düşürülmüş, Darphane mührü bulunmayan, sahte ve aldatma kabiliyeti taşıyan;

10 adet Reşat altın,

187 adet Tam altın,

62 adet Yarım altın,

458 adet Çeyrek altın,

23 adet Gram altına el konuldu.

Yapılan aramalarda ayrıca iki kuyumcuda;

2 adet ruhsatsız tabanca,

13 adet fişek,

Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke,

26 adet tarihi obje,

27 adet altın para ve çeşitli dönemlere ait obje ele geçirildi.

Olayla ilgili U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö ve V.T. isimli 5 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 198. maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yaptığı açıklamada, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.