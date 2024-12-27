Hatay'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

Hatay/ Halit İri

24 Aralık 2024'te KOM Başkanlığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1284 litre el yapımı içki, 4355 adet sigara sarma kâğıdı, 435 cinsel içerikli ürün, 38 elektronik sigara, 130 paket kaçak sigara, 4 kg nargile tütünü ile alkol aroması ve ölçüm kitleri ele geçirildi.

Yedi kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada

"24.12.2024 tarihinde KOM Başkanlığı koordinesinde Ülke genelinde 'Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği Operasyonu kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda;



1284 litre 199 adeti şişelenmiş vaziyette el yapımı içki,

11 adet alkol aroması ve ölçüm kiti,

4.355 adet sigara sarma kağıdı,

435 adet cinsel içerikli ürün,

38 adet elektronik sigara,

130 paket gümrük kaçağı sigara

4 kg nargile tütünü

ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 7 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.