Hatay’da masaj salonlarına baskın

Hatay’da polis ekipleri masaj salonlarına baskın düzenledi. Baskında çalışma izni olmadığı tespit edilen kadınlar sınır dışı edildi.

KAYNAK: İHA
Hatay’da masaj salonlarına baskın

Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında, çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadının yakalanıp, sınır dışı edildiği bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 masaj salonuna baskın yaptı. Yapılan baskınlarda çalışma izni olmayan 22 Tayland, 4 Uganda ve 1 Özbekistan uyruklu 27 kadın tespit edildi. Gözaltına alınan 27 kadın ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.

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