Hatay'da masaj ve spa salonlarına operasyon

Hatay /Halit İri

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren spa ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Yapılan açıklamada;

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.11.2024 günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına İnsan Ticareti kapsamında, Çalışma ve Hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik yapılan denetimde; 11 işyeri denetlenmiş, toplam 43 (39 Tayland, 1 Suriye, 3 Kenya uyruklu) bayan şahıs yakalanmış, 13 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 8 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 43 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edilmiş, deport edilmek üzere gözlem altına alınmıştır" denildi.