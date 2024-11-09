Hatay'da masaj ve spa salonlarına operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da masaj ve spa salonlarına operasyon

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 6 Kasım günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren spa ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Hatay /Halit İri

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren spa ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

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Yapılan açıklamada;

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.11.2024 günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına İnsan Ticareti kapsamında, Çalışma ve Hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik yapılan denetimde; 11 işyeri denetlenmiş, toplam 43 (39 Tayland, 1 Suriye, 3 Kenya uyruklu) bayan şahıs yakalanmış, 13 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 8 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 43 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edilmiş, deport edilmek üzere gözlem altına alınmıştır" denildi.

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