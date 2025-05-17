Hatay’da moral konserlerine bir yenisi daha eklendi

MEHMET BURĞAÇ – HATAY/ YENİÇAĞ GAZETESİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlar için bir konser organize edildi. 6 Şubat 2023 tarihinde büyük yıkım yaşayan Hatay Antakya ilçesi depremin üstünden şu ana kadar 26 ay geçti. Yavaş yavaş toparlanan insanların yaşadığı travmayı biraz olsun hafifletmek için Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ontürk'ün katkıları Hatay halkının takdirini kazanmaya devam ederken bu tür moral konserlerinin devam edeceğini ve hep beraber bu şehri sanat kültürün yardımıyla da ile ayağa kaldırılacaklarını dile getirdiler.

Sanatçı Burcu Sinem Şener ve Levent Gündüz, şehre geldiklerinde insanların yüz ifadelerinin ve gözlerindeki ışıltılarının günden güne daha iyi olduğu gözlemlediklerini ifade ederek sanatın yıkım yaşayan insanlara merhem olacağını belirttiler. Tüm sanatçılara da çağrıda bulunarak bu bölgeye katkı sunmalarını istediklerini dile getirdiler.