Hatay'da motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araçta hasar oluştu.

Olay, cadde üzerinde park halinde duran bir aracın motor kısmında çıkan yangınla meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangının kısa sürede söndürülmesi, çevredeki diğer araçlar ve binalar için olası bir tehlikeyi önledi.

Hatay'da motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu

Hatay'da motor kısmı alevlere teslim olan araçta hasar oluştu

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