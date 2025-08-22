Hatay’da nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağalar denizle buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından koruma altına alınan nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtadan çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, sabahın erken saatlerinde açılan yuvalardan çıkan yavrular, uzmanlar, gönüllü öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Akdeniz'in mavi sularına ulaştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, "Samandağ ilçesi, özellikle yeşil deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Yuvalama döneminde yavrular için tehdit oluşturan çakallar, sokak köpekleri, ışık kirliliği ve deniz taşkınları gibi risklere karşı önlemler alınıyor. 2025 yılı itibarıyla, deprem sonrası yaşanan bazı aksaklıklara rağmen çalışmalar planlandığı şekilde yürütüldü" dedi.

1500 YUVA TESPİT EDİLDİ

Bu sezon Samandağ kumsalında yaklaşık bin 500 yuva tespit edildiğini de vurgulayan Doç. Dr. Sönmez, "Şu ana kadar 300–350 yuvadan yavru çıkışı gerçekleşti. Ortalama yumurta sayısına göre bu yuvalardan yaklaşık 35 bin yavru denize ulaşmaya çalıştı ve bunun 25 bine yakınının denize ulaşması girmesi sağlandı. Geriye kalan yaklaşık 900 yuvadan da önümüzdeki günlerde on binlerce yavrunun denize ulaşacağını belirtiyor. Böylece bu sezon Samandağ kumsalından yüz binlerce deniz kaplumbağasının güvenle Akdeniz'e kavuşması bekleniyor" diye konuştu.