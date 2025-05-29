Hatay’da öğretmenevi inşaatı yükseliyor

Kaynak: İHA
Hatay’da öğretmenevi inşaatı yükseliyor

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 200 kişi kapasiteli öğretmenevinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da asrın felaketinin yaraları siliniyor. Depremde zarar gören ve yıkılan eğitim binalarının yenileri de kentin dört bir yanına inşa ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masartlı, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde inşa edilen 200 kişi kapasiteli öğretmenevi ve akşam sanat okulu inşaatını ile çalışmalarda sona gelinen 24 derslikli Antakya İmam Hatip lisesinde çalışmaları yerinde inceledi. Eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Vali Masatlı, şehrin genelinde sürdürülen eğitim projelerinin, ilimizin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hatay’da öğretmenevi inşaatı yükseliyor

Hatay’da öğretmenevi inşaatı yükseliyor

Hatay’da öğretmenevi inşaatı yükseliyor

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