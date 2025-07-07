Hatay'da orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

