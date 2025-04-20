Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 1

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 2

Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu.

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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 3

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı.

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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 4

Kutlamalara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 5
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 6
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 7
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 9
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 10
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 12
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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı 13
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