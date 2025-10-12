Olay, İskenderun ilçesi Numuneevler Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, işletmenin önündeki dondurma dolabına yaklaşarak rahat tavırlarla dolabın içindeki en pahalı dondurmaları sepete doldurdu.

Şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi pes dedirtircesine bölgeden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tunç, olayın ardından dolabı her gece kilitlemeye başladığını söyledi.

İşletme sahibi Ömer Tunç (40), durumu gece fark ettiğini belirterek, "Salı günü saat 10.15 civarında bir şahıs gelip dolabın içerisindeki tüm ürünleri alıp gidiyor. En pahalı dondurmaların tamamını almış. Yaklaşık 7 bin TL’lik bir kaybım var. Görüntüleri inceledikten sonra olayın farkına vardım. Şu an için beklemedeyim, eğer şahıs bulunursa şikayetçi olacağım. Normalde burası nezih bir mahalle, kimsenin kimseye zararı olmaz ama bu olay gerçekten beni çok şaşırttı" dedi.