Hatay'da polis operasyonu aranan şahıslar yakalandı

Halit iri/ Hatay

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı. Şahıslar cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda Dörtyol’da 9 farklı iş yerinden hırsızlık olayı şüphelileri Y.D. ile A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Reyhanlı'da düzenlenen operasyonda ise, tasarlayarak kasten öldürme, basit yaralama ve tehdit suçlarından aranması olan A.Y.'nin Kisecik mahallesinde bir Rastauranta yaklaşık 100 metre yakınlıkta olan müstakil ikamet içerisinde 2 aydır saklandığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda A.Y. ikamette yakalandı. Ayrıca ikamette bulunan F.F. mağdur yaşı küçük şahısın adreste kimlik tespiti yapıldı. Şüpheli A.Y. yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.