Hatay’ın Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.’nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN YAKINLARI EMNİYET EKİPLERİNE ZORLUK ÇIKARDI

Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı. Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.