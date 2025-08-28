Hatay'da polise mukavemet gösteren 8 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, firari hükümlünün yakalanması sırasında polise mukavemet gösteren 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü K.S'nin Mahmutlu Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adrese baskın düzenleyen polisleri gören K.S, kaçmaya çalışırken yakınlarından bazıları da polise mukavemet gösterdi, taş attı.

Olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 2 polis aracı da zarar gördü.

Hükümlü K.S. ile olaya karıştığı tespit dilen 8 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hükümlü de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

