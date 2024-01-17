Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı

Şehirde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağış sebebiyle Asi Nehri taştı. Antakya ilçesine bağlı Demirköprü, Paşaköy ve Aşağıoba mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı.



İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası çalışmalara başlayarak su basan arazilerde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 bin dekar alanın su altında kaldığı bildirilerek, “Demirköprü Mahallesi’nde depremde zarar gören tarihi köprünün tadilatı sırasında, yola konulan menfezlerin sayısının az olması nedeniyle gerekli drenaj sağlanamadığı ve bu nedenle Asi Nehri’nden gelen suyun geriye teptiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullandı.