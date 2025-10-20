Hatay’ın Payas ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Trafikteki bazı araçlar su içinde kaldı.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda oluşan heyelan nedeniyle yol çöktü. İskenderun ilçesinde ise açıklarda hortum oluştu.

SAĞANAK SABAHA KARŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentin kıyı ilçelerinde sabaha karşı sağanak etkili oldu. Payas ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Heyelen sonrası çöken yol

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yola dolan suyun içinde kaldı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu Payas mevkisi Adana istikametinde oluşan heyelan nedeniyle ulaşım trafiğe kapandı.

Heyelen sonrası çöken yol

İskenderun ilçesi açıklarında da denizde hortum oluştu. Bir süre kıyıya yaklaşan hortum daha sonra etkisini yitirdi. Sabah saatlerinde sağanağın durmasıyla belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.