Hatay'da sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

İlçede akşam saatlerinde başlayıp, gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı cadde ve sokaklarda sürücüler, trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Birçok araç da yolda mahsur kaldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı yollarda ulaşımın tekrar sağlanması için su çalışma başlattı. (DHA)