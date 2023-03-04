90 bine yakın kitabın olduğu sahaf dükkanı depremde yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok insan hayatını, yakınını, evini, işini kaybetti. Depremzede sahaflar için de bir destek kampanyası başlatıldı. Online kitap satışı yapan Kitantik üzerinden sembolik olarak 10 liradan satışa sunulan kitapların geliri 11 ilde belirlenen 5 sahafa gönderilecek. O sahaflardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kitap otağı' isimli dükkanı bulunan Aşir Alkaç. 30 yıldır sahaflık yapan Alkaç'ın dükkanı ilk depremde yerle bir oldu. 90 bina yakın eserin olduğu dükkanda 1800'lü, 1900'lü yıllardan kalma bazı kitapların ilk basımları bulunuyordu.

Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Alkaç, "Victor Hugo'nun, Fransız yazar Honore de Balzac'ın kitaplarının ilk baskıları bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa'nın 2 ciltten oluşan ve Türkiye'de sadece iki kişide olan kitabı vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Alkaç, "3 çocuğumuz var hepsi İstanbul'da çalışıyor. Evde iki kişiyiz. Eşimin sesine uyandım. Çok kötü sallanıyorduk, yan taraftan çığlıklar geliyordu. Hemen yanımızdaki bloklar çöktü. Elektrikler kesildi, eşim heyecan yaptı, beklememiz gerektiğini söyledim. Sarsıntı geçti dışarı çıktık. Dükkanıma yakın oturuyorum, geldim baktım altında dükkanımın olduğu 5 katlı bina çökmüştüm. Burası büyük bir iş hanıydı, sabah kendi imkanlarımızla insanları çıkarmaya çalıştık sonra devlet yetkilileri geldi onlar çıkarmaya başladı. Ailemden 28 kişiyi kaybettim" diye konuştu.

1800'LÜ YILLARDAN KALMA KİTAPLAR VARDI

Yayınevi olarak da çalıştıklarını söyleyen Aşir Alkaç, “30 yıldır sahaflık yapıyoruz, 4 yıldır yayın evi olarak da çalışıyorduk. Bu zaman diliminde 140'a yakın kitap yayınladık. Telif olmayan kitap yoktu. Yurt içi ve yurt dışından pek çok yazar vardı. Hatta ilklere imza attık, görme engelli bir kızımızın kitabını çıkardık. İlkokul ikinci sınıf bir kızımızın kitabını çıkardık. 1800'lü yıllardan kalma kitaplarımız vardı. 1900'lü yıllardan bazı kitapların ilk basımları bizdeydi, hepsi enkazın altında kaldı. Örneğin Victor Hugo'nun, Fransız yazar Honore de Balzac'ın 1947'de İsviçre'de ilk basılan kitabı bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa'nın kitabı vardı. 2 ciltten oluşan kitap Türkiye'de sadece iki kişide vardı. Bu kadar kitabı bir daha toparlayamam bazı dostlarımız kitap yardımında bulunalım dediler ama ne kadar olur, olmaz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"30 YILLIK EMEĞİM GİTTİ"

Çok farklı dillerde kitapların olduğunu aktaran Alkaç, “İskenderun'da sahaf kültürü oluşturmak için çok uğraşmıştım. 30 yıllık emeğim gitti, İtalyanca, İspanyolca, Korece hatta İbranice gibi çok farklı dillerde kitaplar vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açacak bir iş yerimiz kalmadı. Dükkânın arkasında küçük bir bahçemiz vardı. İnsanlar gelip çayını, kahvesini içip kitabını okuyabiliyordu. Düzenli söyleşiler yapardık. Farklı şehirlerden dostlarımız çağırıyor ama kökümüz burada hiçbir yere gitmeyeceğiz. Devletten isteğim ne yapacağımızı bilelim, enkazlar kaldırılsın. Kendime yol haritası çizmek istiyorum" dedi. (DHA)