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Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü

Hatay'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:27
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Hatay'da sahte içkiden hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.

Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 9 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 84,2 litre içime hazır sahte içki ve 2 bin 600 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.B, sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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