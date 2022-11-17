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Bu miğferi görenler şaşırıyor fiyatını duyan dokunamıyor

Hatay’da, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan’nın miğferinin aynısı altından yapıldı. Miğferi görenler önce şaşırıyor, fiyatının 3 buçuk milyon TL olduğunu öğrenenler dokunmaya bile çekiniyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:29
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Hatay'da sergilenen bu miğferi görenler şaşırıyor fiyatını duyan dokunamıyor

Bu miğferi görenler şaşırıyor fiyatını duyan dokunamıyor
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İHA'nın haberine göre, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan’nın Malazgirt zaferinde kullandığı miğferin aynısı altından yapılarak sergilenmeye başladı. 

Büyük beğeni toplayan miğfer için 3 kilogram 22 ayar kullanılırken, yapımı yaklaşık 5 ay sürdü. Alıcıların da çıktığı miğferin değeri 3 buçuk milyon olarak belirtildi.

Firmanın Genel Müdürü İlker Karaoğlan üzerindeki tüm detayların tamamen el yapımı olduğunu belirterek “Miğferimizin sırrı Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sırasında takmış olduğu miğferin tamamı ile 22 ayar altın üzerine işlenmiş hali. O zamanki şartlarda miğferler çok ön plana çıktığı için ve sultanların özenle ve isteyerek taktıkları miğferimiz" dedi.

Karaoğlan "Biz bunu Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferinde ki miğferinin aynısının altınını yapmak ve o tarihteki miğferi sergilemek istedik. Bunu da yaptığımız iş altın olduğu içinde altından yaptık. 22 ayar işlemesi yaklaşık 3 kilograma yakın ve el yapımı olarak işlendi. Ustalarımız ortalama 5 aylık bir işçilikle bitirebildiler. Üzerinde ki işlemelerin detayların hepsi birebir el işlemesidir” diye konuştu. 

Sultan Alparslan’nın miğferi 20 Kasım’a kadar sergilenecek.

 

 

 

 

 

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