Hatay'da şiddetli fırtına

Kaynak: İHA
Hatay'da şiddetli fırtına

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına etkisini hissettirirken üzerine ağaç devrilen bir araçta maddi hasar oluştu.


Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İskenderun ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkilerken bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

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Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde çöp konteynerleri yola sürüklendi, ağaçlar devrildi ve birçok noktada asılan reklam afişleri yırtıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın etkisini sabah saatlerine kadar hissettirmesi bekleniyor.

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