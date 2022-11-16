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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:59
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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi ile Antakya ilçesine bağlı Madenboy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ile 238 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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