Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi ile Antakya ilçesine bağlı Madenboy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ile 238 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.