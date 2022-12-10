﻿Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis, akşamın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi. (AA)
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis, akşamın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi. (AA)
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