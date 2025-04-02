Hatay'da şüpheli ölüm! Jandarma ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahil kesimde Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan'ın cansız bedeni sahilde ölü bulundu. Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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