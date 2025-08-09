Hatay'da taşkınlık çıkarıp, 1 kişiyi bıçakladılar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran grup, kendilerine tepki gösterenlere bıçakla saldırdı.

Olayda Seyhan Ş. bıçaklanırken, linç edilmek istenen 4 şüpheli ise sığındıkları lokantada polis ve jandarma tarafından kurtarılıp, gözaltına alındı.

Ayrıca polis, grubun dağılmasına yönelik havaya ateş de açtı.

Olay, gece saatlerinde Samandağ sahilinde meydana geldi. Sahilde taşkınlık çıkardığı iddia edilen 4 kişi, kendilerine tepki gösterenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşkınlık çıkaran gruptaki bir kişi, kendilerini uyaranlara bıçakla saldırarak Seyhan Ş.'yi yaraladı. Yaralı Seyhan Ş. ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bölgede toplanmaya başlayan çok sayıda kişi, taşkınlık çıkarıp, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığın elinden kaçan 4 şüpheli, kendilerini bir restorana kilitledi. İş yerinin çevresinde toplananların sayısı her geçen dakika artarken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Jandarma restoranın önünde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili jandarma ve polisin incelemesi devam ediyor. (DHA)