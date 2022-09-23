Okul kantininde büyük panik

İHA’nın haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Marul Cilli Anadolu Lisesi'nin kantininde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşarken yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.