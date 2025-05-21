Hatay’da trafik denetimlerinde 2 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay’da trafik denetimlerinde 2 milyon liranın üzerinde ceza kesildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, çevreyi rahatsız eden, standart dışı plaka kullanan ve gürültü kirliliği oluşturan araç ve motosiklet sürücüleri hedef alındı.

Hatay / Halit İri

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, çevreyi rahatsız eden, standart dışı plaka kullanan ve gürültü kirliliği oluşturan araç ve motosiklet sürücüleri hedef alındı.

Denetimlerde toplam 1980 araç ve sürücü kontrol edildi, 625 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı 2 milyon 170 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 53 araç, çoğunluğu motosiklet olmak üzere, trafikten men edildi.

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Denetimlerde 4 sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 7 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı.

Hatay Emniyeti, kamu düzenini bozucu araç kullanımına karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

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