Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Hatay-Gaziantep yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hassa istikametine ilerleyen 31 AAZ 29 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede motosiklette bulunan B.Ç.’nin hayatını kaybettiği, D.Ç.’nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.