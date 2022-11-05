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Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 21:38
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Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası iki gurup arasında çıkan kavgada 2’si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi Dindar Sokak’ta T.K.’nın kullandığı otomobil yoldan geçmekte olan 20 yaşında ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Kazada kadın hafif yaralandı. Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekat, çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sona ererken, çıkan kavgada Celal B. (20), Tenzile K. (56) ile yabancı uyruklu Mahmud E.İ. (23) ve Mustafa E.İ. (26) adlı 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulans ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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