Hatay’da trafik terörü: Kamyon ve motosiklet sürücülerine rekor ceza

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın İskenderun ve Belen ilçelerinde, trafiği tehlikeye atan sürücüler emniyet güçlerinin sıkı denetiminden kaçamadı. Hafriyat kamyonunun yola saçtığı yüklerden, motosikletle akrobatik hareketler yapan gençlere kadar, trafik kurallarını hiçe sayanlara ağır cezalar uygulandı. Emniyetin kararlı mücadelesi, trafikte güvenliği sağlama yolunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

TRAFİĞİ ALTÜST EDEN KAMYON

Belen-İskenderun yolunda 11 Ağustos 2025 günü saat 15:40 sıralarında, 31 plakalı bir hafriyat kamyonu, yükünü yola saçarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren bu sorumsuz davranış, emniyet ekiplerince anında tespit edildi. Kamyonun, İskenderun’a giriş yasağı bulunan noktadan geçtiği de belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-C, 47/1-D ve 65/1H maddelerini ihlal eden sürücüye toplam 4 bin 58 TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, bu tür ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin sıkılaşacağını belirtti.

MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ ŞOV

İskenderun’un Bekbele Mahallesi’nde 24 Mart 2024 tarihinde sosyal medyada yankı bulan görüntüler, emniyetin dikkatinden kaçmadı. 31 plakalı bir motosikletin sürücüsü E.Ş., trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ön kaldırma ve akrobatik hareketler yaptı. Görüntülerde, sürücünün kasksız ve dikiz aynasız motosiklet kullandığı, üstelik sürücü belgesi olmadan trafiğe çıktığı tespit edildi. 2918 sayılı Kanun’un 66, 36/3A, 32/1 ve 78-1/B maddelerini ihlal eden E.Ş.’ye toplam 15 bin 863 TL ceza kesildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi kapsamında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” suçundan adli işlem başlatıldı.

İKİNCİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE YAKAYI ELE VERDİ

Aynı tarihte, Bekbele Mahallesi’nde bir başka motosiklet sürücüsü M.T. de benzer şekilde tehlikeli hareketlerle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, M.T.’nin kasksız ve dikiz aynasız motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı görüldü. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu kimliği tespit edilen M.T.’ye, 2918 sayılı Kanun’un 66, 32/1 ve 78-1/B maddeleri uyarınca toplam 2 bin 886 TL ceza uygulandı. Sürücü, TCK 179. madde kapsamında adli işlemle karşı karşıya kaldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLI MÜCADELE

Hatay Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyor. Yetkililer, sosyal medya üzerinden tespit edilen ihlallerin yanı sıra rutin denetimlerle de trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırmıyor. Vatandaşlar, bu tür olaylara karşı duyarlı olmaya ve emniyet güçleriyle iş birliği yapmaya davet ediliyor. Trafik kurallarına uymanın, sadece cezadan kaçınmak değil, can güvenliği için de hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.