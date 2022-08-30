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Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   

Hatay’ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 01:54
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Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   

Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   
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Yangın Çınarlı Mahallesinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafoda patlama oldu, daha sonra yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine orman işletme ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen orman işletme ekipleri çıkan yangını söndürdü. Alanda bulunan bazı ağaçların zarar gördüğü yangınla ilgi inceleme başlatıldı. (İHA)

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