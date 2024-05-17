Hatay’da uyuşturucu operasyonlarında 23 gözaltı

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, temini ve kullanımı ile kaçakçılık suçlarını engellemeye yönelik operasyon başlattı. Şehirde son bir haftadır gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin ev, araç ve üst aramalarında toplam 10,550 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 20 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu kullanımı için aparat, 282 kök kenevir, 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.