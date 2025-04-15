Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İHA
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Hatay'da bir iş yerine arama yapıldı. Yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçesinde yapılan çalışmada H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramada 2710 adet captagon uyuşturucu hap, 40,80 gram sentetik kannobinoid (UC) maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan, 0,50 ml Aseton, Çalışır vaziyette bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.

aw433437-01.jpg

aw433437-02.jpg

Son Haberler
Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
Polis memuru kalp krizi geçirip şehit oldu
Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var
Malatya’da feci kaza: Reklam panosuna çarptı: Yaralılar var
MHP'den AKP'li Bakan'a soru önergesi. Kıyamet alameti!
MHP'den AKP'li Bakan'a soru önergesi. Kıyamet alameti!
New York borsası yükselişle açıldı (15 Nisan 2025)
New York borsası yükselişle açıldı (15 Nisan 2025)