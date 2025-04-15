Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçesinde yapılan çalışmada H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramada 2710 adet captagon uyuşturucu hap, 40,80 gram sentetik kannobinoid (UC) maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan, 0,50 ml Aseton, Çalışır vaziyette bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.