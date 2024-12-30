Hatay'da uyuşturucu operasyonu yapıldı

Halit İri/ Hatay

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 28.12.2024 tarihinde 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda M.E, M.İ., H.A., M.T., A.İ. işe Ö.E. TCK 188 uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 7 adreste yapılan aramada Uyuşturucu Üretim tesisi tespit edildi.

97 kilo 55 gram toz amfetamin

70 kilo 85 gram asit

27 kilo 75 gram alkol

3 kilo 750 gram aseton

95 kilo 815 gram uyuşturucu yapımında kullanılan toz hammadde (magnezyum sitrat, Kloramfenikol, kafein vb)

38 bin adet captagon

1 adet captagon üretim fırını

1 adet captagon basım makinası

1 adet mazot tankı

2 adet captagon öğütücü

1 adet captagon paketleme makinası

2 adet terazi

2 adet ruhsatsız tabanca

45 adet mermi

Çok sayıda çeşitli uyuşturucu üretiminde kullanılan plastik ve metal kap ve malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ö.E. ile H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.