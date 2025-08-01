Hatay'da uyuşturucuya geçit yok!

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri yapılan aramalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.Ç. isimli şahsın Dörtyol Numune Evler mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 7,13 gr metamfetamin, 2 parça halinde toplamda 58,56 gr sentetik kannabinoid, 1,70 gr eroin, boyları 20 cm ile 75 cm arasında değişen 3 kök kenevir ele geçirildi.

Şahıs hakkında TCK 188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan işlem yapıldı.