Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da vatandaşın ev ve arsalarına el koydular: İktidar mısın eşkıya mısın?

Hatay'da vatandaşlar, ev ve arsalarına kolluk gücüyle el koyulmak istendiğini belirterek bu duruma isyan etti.

Deprem bölgesi Hatay'da bazı vatandaşlar, sapasağlam evlerinin zorla alınmaya çalışıldığını söyledi.

"Evimi alacaksın arsa mı da alacaksın ne olduğunu bilmediğim bir bedel biçeceksin. Önünü bilmiyorum arkasını da bilmiyorum." diyen Cihangir Uçmaz adlı vatandaş, bu duruma isyan ederek şu ifadeleri kullandı.

"Ya ev benim, arsa benim. Ben soruyorum. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var. Benim malımın üzerinden beş katlı ev yapıp başkalarına satacaksın. Ya Türkiye duysun gülünç bir durumdayız. Bir tane kanun çıkarmışlar 6306 diye. Okuduğunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğundan utanırsın. Kanunun hiçbir yerinde vatandaşımı korurum diye bir cümlesi yok. Vatandaşıma sahip çıkarım yok. Yıkarım, yakarım, kovarım, kolluk kuvveti getiririm, olmadı demirle kapını sökerim. Ya bu nasıl bir yasa arkadaşlar."

Yılmaz Özgün ismindeki başka bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların evlerine bir tebligat yapıştırıyorlar. Tebligatlarda 15 gün içerisinde evlerinizi boşaltacaksınız. Eğer boşaltmazsanız çevik kuvvetle evlerinizi boşalttıracağız yazıyor. Sen kimsin evimin ortağı mısın? Ne istiyorsun benim evimden. Ya nedir bunların sıkıntıları anlamış değiliz. Evlerimiz sapasağlam müstakil evler."

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