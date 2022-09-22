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Rakının litresi 600 TL'ye yükselince sahte rakı üretimi patladı 

En ucuz rakının litre fiyatı 599 TL'ye yükselince kaçak rakı üretimi yapanların sayısı jet gibi yükselmeye başladı. Hatay’ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:07
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Hatay'da yakalandı. Rakının litresi 600 TL'ye yükselince sahte rakı üretimi patladı 

Rakının litresi 600 TL'ye yükselince sahte rakı üretimi patladı 
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İHA'nın haberine göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak alkol ile mücadele konusunda gelen ihbar üzerine Özbek ve Büyükçat mahallelerinde bulunan 2 eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi. O.D ve A.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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