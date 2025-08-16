Hatay'da yangın: İşyeri ve hurda araçlar küle döndü!

Yangın, Hatay Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Sanayi sitesinde bulunan hasarlı iş yeri ve çevresindeki hurdalık araçlarda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangının fark edilmesinin ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından iş yeri zarar görürken çevresindeki hurdalık araçlar yandı.

"HURDALIK ARAÇ OLARAK BİRİ VE DİĞERLERİ HURDA ARAÇ PARÇALARI YANDI"

Sanayide çıkan yangını anlatan Bilal Uzunoğlu, "Biz olay anında dükkanda çalışıyorduk. Dükkanımızın bir üst sokakta dumanların çıktığını görünce olay yerine gittik. Orada bir yangının ortaya çıktığını gördük. İtfaiye ekiplerine haber ettik ve ekiplerde hemen gelip yangına müdahale ettiler. Olay yerinde bazı hurda araçlar vardı ve yangında onlarda yandı. Hurdalık araç olarak biri yandı ve diğerleri hurda araç parçaları yandı" ifadelerini kullandı.