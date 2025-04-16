Hatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA
Hatay’da yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'ın cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

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Şahsı bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıbaş'ın cansız bedeni Başlamış Mahallesi'nde tavuk çiftliği yakınında bulundu.

Şahsın cansız bedeni jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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