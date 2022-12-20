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Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

Sis nedeniyle ilçe merkezi güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 00:17
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Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. (AA)

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