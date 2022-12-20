﻿Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.